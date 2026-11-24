دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان، مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممثل الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم رجب الواعر والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة، دعماً للقطاع الزراعي وتنفيذاً للمشاريع التنموية ذات الأولوية في سوريا.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول أولويات العمل المشترك، ولا سيما دعم القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية، بما فيها المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة إلى بحث الخطط الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأمد.
وعرض الوزير السويدان رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، والمجالات التي يمكن للمنظمة تقديم الدعم الفني واللوجستي فيها، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تطوير الهيكلية الإدارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الزراعي، وتطوير أدوات الدعم الموجهة للمزارعين، وتحسين واقعهم الإنتاجي.
وشدد على أهمية الانتقال إلى أساليب دعم أكثر فاعلية وذكاءً، تضمن وصوله إلى مستحقيه مباشرة، وتحقق أثراً ملموساً في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون لإعداد خطط تنفيذية مشتركة، وتحويل التوجهات والرؤى المطروحة إلى مشاريع عملية تسهم في دعم التنمية الزراعية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.
حضر اللقاء عدد من المديرين المركزيين في الوزارة، فيما ضم وفد المنظمة مدير عام تعبئة الموارد ألكسندر ليفينغستون جون، ونائب مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود ماكسويل سيبينسانا.
وكان وزير الزراعة بحث في الرابع من حزيران الماضي مع ممثل “الفاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري والوفد المرافق له، علاقات التعاون بين الجانبين والمشاريع التي تنفذها المنظمة في سوريا، وتوجهاتها للمرحلة القادمة.