دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان، مع مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممثل الإقليمي ‏للمنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم رجب الواعر والوفد المرافق له، سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع ‏مجالات الشراكة، دعماً للقطاع الزراعي وتنفيذاً للمشاريع التنموية ذات الأولوية في سوريا.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول أولويات العمل المشترك، ولا سيما دعم القطاع ‏الزراعي في المنطقة الشرقية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية، بما فيها المشاريع الممولة بالتعاون مع ‏البنك الدولي، إضافة إلى بحث الخطط الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأمد.‏

وعرض الوزير السويدان رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، والمجالات التي يمكن للمنظمة تقديم الدعم الفني واللوجستي فيها، ‏مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تطوير الهيكلية الإدارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الزراعية، بما ‏يسهم في رفع كفاءة العمل الزراعي، وتطوير أدوات الدعم الموجهة للمزارعين، وتحسين واقعهم الإنتاجي.‏

وشدد على أهمية الانتقال إلى أساليب دعم أكثر فاعلية وذكاءً، تضمن وصوله إلى مستحقيه مباشرة، وتحقق أثراً ملموساً في ‏تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.‏

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتعاون لإعداد خطط تنفيذية مشتركة، وتحويل التوجهات والرؤى ‏المطروحة إلى مشاريع عملية تسهم في دعم التنمية الزراعية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات.‏

حضر اللقاء عدد من المديرين المركزيين في الوزارة، فيما ضم وفد المنظمة مدير عام تعبئة الموارد ألكسندر ليفينغستون ‏جون، ونائب مدير مكتب الطوارئ والقدرة على الصمود ماكسويل سيبينسانا.‏

وكان وزير الزراعة بحث في الرابع من حزيران الماضي مع ممثل “الفاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري والوفد ‏المرافق له، علاقات التعاون بين الجانبين والمشاريع التي تنفذها المنظمة في سوريا، وتوجهاتها للمرحلة القادمة.‏