مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في حوادث إطلاق نار بأمريكا خلال “الهالوين”‏

واشنطن-سانا‏

قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات بجروح، إثر سلسلة من حوادث إطلاق النار خلال ‏احتفالات “عيد الهالوين”، في الولايات المتحدة.‏

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن شرطة مدينة دالاس الواقعة في ولاية تكساس جنوب ‏البلاد، قولها في بيان، اليوم الأحد: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في ‏سلسلة من حوادث إطلاق النار في حي ديب إيلوم.‏

وقال قائد شرطة دالاس، دانيال كومو: إن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد ما إذا كانت ‏عمليات إطلاق النار مرتبطة ببعضها البعض، مضيفاً: إنه تم إلقاء القبض على عدد من ‏الأشخاص، دون تحديد عددهم أو التهم الموجهة إليهم.‏

وفي مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الواقعة أيضاً جنوب البلاد، قُتل شخص وأصيب ثمانية ‏آخرون في حادث إطلاق نار جماعي أثناء خروج متفرجين من ملعب بعد انتهاء مباراة ‏لكرة القدم.‏

كما قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع بالقرب من جامعة ‏إلينوي ويسليان في مدينة بلومينغتون بولاية إلينوي، بينما أصيب 6 أشخاص بحادث ‏إطلاق نار منفصل في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير شرق البلاد.‏

ويُحتفل بعيد الهالوين سنوياً بالولايات المتحدة في 31 من تشرين الأول، وهو مناسبة ‏اجتماعية مبهجة ولكن قد يشوبها بعض المشادات الطارئة وحوادث العنف.‏