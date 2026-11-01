مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات في حوادث إطلاق نار بأمريكا خلال “الهالوين”‏

واشنطن-سانا
قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات بجروح، إثر سلسلة من حوادث إطلاق النار خلال احتفالات “عيد الهالوين”، في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن شرطة مدينة دالاس الواقعة في ولاية تكساس جنوب البلاد، قولها في بيان، اليوم الأحد: إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في سلسلة من حوادث إطلاق النار في حي ديب إيلوم.
وقال قائد شرطة دالاس، دانيال كومو: إن المحققين ما زالوا يحاولون تحديد ما إذا كانت عمليات إطلاق النار مرتبطة ببعضها البعض، مضيفاً: إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص، دون تحديد عددهم أو التهم الموجهة إليهم.
وفي مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الواقعة أيضاً جنوب البلاد، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار جماعي أثناء خروج متفرجين من ملعب بعد انتهاء مباراة لكرة القدم.
كما قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار وقع بالقرب من جامعة إلينوي ويسليان في مدينة بلومينغتون بولاية إلينوي، بينما أصيب 6 أشخاص بحادث إطلاق نار منفصل في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير شرق البلاد.
ويُحتفل بعيد الهالوين سنوياً بالولايات المتحدة في 31 من تشرين الأول، وهو مناسبة اجتماعية مبهجة ولكن قد يشوبها بعض المشادات الطارئة وحوادث العنف.