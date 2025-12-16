ارتقاء فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي اليوم، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن أحد المستوطنين أطلق الرصاص تجاه عدد من الفلسطينيين شمال البلدة أثناء تشييعهم جثمان طفل ارتقى مساء أمس برصاص المستوطنين أيضاً، ما أدى إلى ارتقاء شاب فلسطيني.

وأوضح رئيس بلدية تقوع محمد البدن أن البلدة شيعت خلال 24 ساعة اثنين من أبنائها، جراء سلسلة الاعتداءات المتصاعدة التي تتعرض لها، في ظل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال وتشديد الخناق على الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال الاعتداء عليهم والتنكيل بهم، إضافة إلى تدمير منازلهم وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.