مناورات أرجنتينية أمريكية في جنوب الأطلسي بمشاركة حاملة الطائرات “نيميتز”

بوينوس آيرس-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرجنتينية تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في جنوب المحيط الأطلسي، بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز”.

وذكرت فرانس برس أن المناورات بدأت أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، وتُقام في المنطقة الاقتصادية الخالصة للأرجنتين، تزامناً مع مرور حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” والمدمرة “غريدلي” قبالة السواحل، بموجب مرسوم وقّعه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وتأتي هذه المناورات ضمن إطار تعاون عسكري أوسع بين البلدين، إذ سمحت الحكومة الأرجنتينية بدخول معدات وأفراد من القوات المسلحة الأمريكية، للمشاركة في تدريبات أخرى تحمل اسم “الخنجر الأطلسي”، والتي انطلقت في الـ 21 من نيسان الجاري، وتستمر حتى الـ 12 من حزيران المقبل.

وفي الأرجنتين، تشمل التدريبات عدداً من المواقع العسكرية، أبرزها القاعدة البحرية في بويرتو بيلغرانو، واللواء الجوي السابع في مورينو، إضافة إلى حامية قرطبة العسكرية وسط البلاد.

وكانت حاملة الطائرات “نيميتز” قد دخلت المياه الإقليمية الأرجنتينية يوم الأحد، وتمركزت يوم الثلاثاء قبالة سواحل مدينة مار ديل بلاتا، على مسافة نحو 400 كيلومتر جنوب العاصمة.

وتأتي المناورات العسكرية المشتركة بين الأرجنتين والولايات المتحدة في ظل سعي العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، وخاصة في المجالات العسكرية والأمنية.