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تحالف دعم الشرعية: نفذنا عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لميليشيا الحوثي

photo 2026 11 01 19 14 11 تحالف دعم الشرعية: نفذنا عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لميليشيا الحوثي
شعار القوات المشتركة

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لميليشيا الحوثي جراء استمرار اعتداءاتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان نشره عبر منصة إكس: “جراء استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر على أرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية، فقد نفّذت قيادة القوات المشتركة للتحالف عملية عسكرية نوعية صباح اليوم لتحييد المصادر الحيوية المستخدمة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة، وكذلك تهديد أمن المملكة واليمن وخطوط الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر”.

وأشار المالكي إلى أن “استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها المتعمدة والممنهجة على المدنيين والأعيان المدنية باليمن والسعودية، وثبوت استمرار تسخير المصادر الحيوية لدعم قتالها وتعزيز قدراتها العسكرية وخاصة الباليستية والطائرات المسيّرة، يؤكد منهجيتها العدوانية من خلال توظيف المصادر الحيوية لخدمة أنشطتها العدائية”.

وأكد المالكي “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي، ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم قتالها” مطالباً إياها “بوقف كل العمليات العدائية والوحشية تجاه المدنيين والأعيان المدنية وأن عليها تحمُّل نتائجها”.

وكان التحالف أعلن أمس اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في منطقة الرياض.

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