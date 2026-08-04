بيان قطري مصري تركي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الدوحة-سانا



أعربت قطر ومصر وتركيا، بصفتهم الدول الوسيطة، عن إدانتهم واستنكارهم الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانونين الدولي والإنساني.

وشدد البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية اليوم على موقعها على منصة إكس أهمية التزام “إسرائيل” بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار، ولاسيما بعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتضمنة نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

وجدد البيان المشترك أهمية ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.

كما دعا البيان المشترك المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط على “إسرائيل” للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 31 تموز الماضي التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مرحلة جديدة من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتشمل نزع السلاح من القطاع بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، واعتبرها خطوة أساسية نحو تحقيق السلام والأمن وتهيئة انتقال إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس السلام في غزة أعلن موافقة حركة حماس على خارطة طريق لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار، موضحاً أن الاتفاق يهدف إلى تطبيق رؤية ترامب بشأن إقامة حكم جديد، وضمان الأمن والحماية الإنسانية، وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في غزة، وفق ما نصّت عليه خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2803.