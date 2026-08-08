مشروع تمويل مؤقت لتفادي الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم السبت، مشروع قانون تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية حتى 11 كانون الأول، في خطوة تهدف إلى تفادي إغلاق حكومي قبيل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية المختصة بشؤون الكونغرس أن مجلس النواب كان قد مرّر نسخته من مشروع التمويل الشهر الماضي، ما يُلزم مجلسي النواب والشيوخ بالتوصل إلى صيغة نهائية موحّدة قبل إحالة التشريع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وذلك قبل انتهاء التمويل الحالي في 30 أيلول المقبل، أي قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات الكونغرس.

نقاط الخلاف بين المجلسين:

وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ قيوداً تمنع إدارة ترامب من إعادة توجيه أموال برامج فيدرالية لتمويل أمن الحدود، خلافاً لنسخة مجلس النواب.

كما تسمح النسخة الجديدة بإجراء تعديلات على التمويل المخصص لبرامج الإسكان والمساعدات الغذائية.

ويتضمن المشروع أيضاً بنداً يجمّد مؤقتاً قاعدة جديدة لمكتب الميزانية في البيت الأبيض كانت ستمنح المعيّنين السياسيين سلطة واسعة على مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح مالية.

ويأتي إقرار مشروع التمويل بعد سلسلة من الأزمات المرتبطة بتمويل الحكومة الفيدرالية خلال العام الماضي، إذ يسعى الحزبان الديمقراطي والجمهوري إلى تجنب تكرار الإغلاق الحكومي قبل توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع مجلس الشيوخ إلى التعجيل بإقرار التمويل المؤقت قبل بدء العطلة الصيفية.