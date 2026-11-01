أعمال شغب ونهب في عدة مدن ألمانية بعد مظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات‏

برلين-سانا
شهدت عدة مدن ألمانية، أعمال شغب وعنف وتخريب للممتلكات، عقب مظاهرات، شارك فيها مساء أمس عشرات الآلاف من الألمان، بدعوة من حركة “جيل زد ريغلت”، لمطالبة الحكومة بتحسين خدمات التعليم والخدمات الاجتماعية وغير ذلك.
وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن أبرز أعمال العنف سجلت في مدينتي فرانكفورت وكولونيا، حيث اقتحم أشخاص متاجر وسرقوا أحذية رياضية ومقتنيات أخرى، وحطموا واجهات محال تجارية، كما أُلقيت زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، وتعرض متجر أسلحة لهجوم في فرانكفورت.
ووفق المجلة أعلنت الشرطة احتجاز أكثر من 30 شخصاً مؤقتاً في فرانكفورت، فيما طوقت شارع “زيل” التجاري، ونشرت وحدات أمنية خاصة في وسط المدينة، فيما وصف وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوسيك، أعمال العنف بأنها صادمة، متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
وفي كولونيا، تعرضت عناصر الشرطة لهجوم في ساحة الكاتدرائية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية، حيث أُلقيت الزجاجات والدراجات الهوائية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شخص واحد، بينما اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص.
وأشار قائد شرطة كولونيا، يوهانس هيرمانز، إلى مصادرة زجاجات حارقة ومطارق طوارئ بحوزة أشخاص ملثمين، وقال إن الإجراءات الأمنية حالت دون تكرار مشاهد عنف شهدتها مدن أوروبية أخرى.
وامتدت الاضطرابات إلى مدن ألمانية أخرى، بينها العاصمة برلين وهامبورغ وشتوتغارت ففي برلين، أنهت الشرطة مظاهرة احتجاجية شارك فيها نحو 700 شخص، بعد تجمع آلاف المتظاهرين سلمياً في فعالية عند بوابة براندنبورغ وأفادت الشرطة بإصابة 27 من عناصرها بجروح طفيفة، واحتجاز ما يصل إلى 56 مشاركاً.
وفي هامبورغ، شهد محيط محطة القطارات الرئيسية حالة من الفوضى، حيث أطلق أشخاص ملثمون ألعاباً نارية، واقتلعوا حواجز بناء وأضرموا فيها النار أما في شتوتغارت، فسجلت مخالفات لقواعد التجمع، بينها انتهاك حظر تغطية الوجه والخروج عن المسار المحدد وإطلاق الألعاب النارية، وأعلنت الشرطة إصابة خمسة من عناصرها بجروح طفيفة، وتسجيل نحو 50 مخالفة.
وشارك في التظاهرات في مختلف أنحاء ألمانيا أكثر من 160ألف شخص، بدعوة من حركة “جيل زد ريغلت” للمطالبة بتحسين التعليم وتوفير السكن وتعزيز حماية المناخ، والاحتجاج على خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وسباق التسلح.