أعمال شغب ونهب في عدة مدن ألمانية بعد مظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات‏

برلين-سانا‏

شهدت عدة مدن ألمانية، أعمال شغب وعنف وتخريب ‏للممتلكات، عقب مظاهرات، شارك فيها مساء أمس عشرات ‏الآلاف من الألمان، بدعوة من حركة “جيل زد ريغلت”، ‏لمطالبة الحكومة بتحسين خدمات التعليم والخدمات الاجتماعية ‏وغير ذلك.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن أبرز أعمال العنف سجلت ‏في مدينتي فرانكفورت وكولونيا، حيث اقتحم أشخاص متاجر ‏وسرقوا أحذية رياضية ومقتنيات أخرى، وحطموا واجهات محال ‏تجارية، كما أُلقيت زجاجات حارقة على عناصر الشرطة، ‏وتعرض متجر أسلحة لهجوم في فرانكفورت.‏

ووفق المجلة أعلنت الشرطة احتجاز أكثر من 30 شخصاً ‏مؤقتاً ‏في فرانكفورت، فيما طوقت شارع “زيل” التجاري، ونشرت ‏وحدات أمنية خاصة في وسط المدينة، فيما وصف وزير داخلية ‏ولاية هيسن، رومان بوسيك، أعمال العنف بأنها صادمة، متوعداً ‏باتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.‏

وفي كولونيا، تعرضت عناصر الشرطة لهجوم في ساحة ‏الكاتدرائية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية، حيث أُلقيت ‏الزجاجات والدراجات الهوائية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ‏شخص واحد، بينما اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص.‏

وأشار قائد شرطة كولونيا، يوهانس هيرمانز، إلى مصادرة ‏زجاجات حارقة ومطارق طوارئ بحوزة أشخاص ملثمين، وقال ‏إن الإجراءات الأمنية حالت دون تكرار مشاهد عنف شهدتها مدن ‏أوروبية أخرى.‏

وامتدت الاضطرابات إلى مدن ألمانية أخرى، بينها العاصمة ‏برلين وهامبورغ وشتوتغارت ففي برلين، أنهت الشرطة مظاهرة ‏احتجاجية شارك فيها نحو 700 شخص، بعد تجمع آلاف ‏المتظاهرين سلمياً في فعالية عند بوابة براندنبورغ وأفادت ‏الشرطة بإصابة 27 من عناصرها بجروح طفيفة، واحتجاز ما ‏يصل إلى 56 مشاركاً.‏

وفي هامبورغ، شهد محيط محطة القطارات الرئيسية حالة من ‏الفوضى، حيث أطلق أشخاص ملثمون ألعاباً نارية، واقتلعوا ‏حواجز بناء وأضرموا فيها النار أما في شتوتغارت، فسجلت ‏مخالفات لقواعد التجمع، بينها انتهاك حظر تغطية الوجه ‏والخروج عن المسار المحدد وإطلاق الألعاب النارية، وأعلنت ‏الشرطة إصابة خمسة من عناصرها بجروح طفيفة، وتسجيل نحو ‌‏50 مخالفة.‏

وشارك في التظاهرات في مختلف أنحاء ألمانيا أكثر من 160ألف شخص، بدعوة من حركة “جيل زد ريغلت” للمطالبة ‏بتحسين التعليم وتوفير السكن وتعزيز حماية المناخ، والاحتجاج ‏على خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وسباق التسلح.‏