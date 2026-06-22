مقتل 14 شخصاً جراء حريق في مبنى تجاري بالهند

نيودلهي-سانا



قتل 14 شخصاً وأصيب 10 آخرون معظمهم من الطلاب، جراء حريق كبير اندلع في مبنى تجاري يضم مركز تدريب في مدينة “لكناو” عاصمة ولاية “أوتار براديش” شمال الهند اليوم الإثنين.



ونقلت وكالة “اسوشييتد برس” عن نائب رئيس وزراء الولاية براجيش باثاك قوله: إنه “تم انتشال 14 جثة من موقع الحادث كما تم إنقاذ 10 مصابين على الأقل، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج من بينهم أشخاص حاولوا القفز من المبنى تجنباً لألسنة النيران”.



واندلع الحريق في مبنى تجاري مؤلف من 3 طوابق يضم متجراً للحيوانات الأليفة وعيادة بيطرية في الطوابق السفلية ومركزاً للدراسة واستوديو للرسوم المتحركة في الطوابق العلوية، وبدأ الحريق في الطابق العلوي قبل أن يمتد إلى بقية الطوابق.



ولم يُعرف سبب الحريق على الفور، ولكن تُعد الحرائق المميتة شائعة في الهند مع غياب معايير السلامة وتجاهل قوانين الب