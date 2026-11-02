خبيران اقتصاديان: التسويق الموجّه عامل أساسي ‏لتعزيز ‌‏حضور المنتجات السورية خارجياً

دمشق-سانا‏

بات التسويق الموجّه أحد المسارات المهمة لتحويل ‏الإمكانات ‏الإنتاجية المحلية إلى فرص تصديرية ‏مستدامة، ذلك لأن ‏وصول المنتجات إلى الأسواق ‏الخارجية لم يعد يعتمد على ‏جودة المنتج أو انخفاض ‏سعره فحسب، بل أصبح مرتبطاً ‏بمدى فهم احتياجات ‏المستهلكين وطبيعة الأسواق المستهدفة، ‏والقدرة على ‏بناء علامة تجارية تكسب ثقتهم.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي سليمان شعبان، ‏في ‏تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن التسويق الموجّه ‏يعد أحد ‏العوامل الأساسية لتعزيز حضور المنتجات ‏السورية في ‏الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها ‏التنافسية، موضحاً أن ‏تحقيق ذلك يتطلب تلبية ‏احتياجات المستهلكين والالتزام ‏بمعايير الجودة وبناء ‏الثقة، بعيداً عن الاعتماد على توافر ‏المنتج أو انخفاض ‏سعره فحسب. ‏

تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتهم

وأوضح شعبان، أن التسويق الموجه يشكل حلقة وصل ‏بين ‏القدرات الإنتاجية للاقتصاد السوري والفرص ‏المتاحة في ‏الأسواق الخارجية، إذ يساعد المنتجين ‏والمصدرين على ‏تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة ‏لمنتجاتهم، والتعرف إلى أذواق ‏المستهلكين ومستويات ‏دخلهم، وفهم طبيعة المنافسة وتحديد ‏الأسعار المناسبة ‏وقنوات التوزيع الفعالة.‏

وأشار شعبان إلى أن المنتجات السورية، ولا سيما في ‌‏قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ‌‏والمنسوجات والألبسة والصناعات التقليدية والتحويلية، ‏تمتلك ‏فرصاً يمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات، لافتاً ‏إلى أن ‏الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تطوير ‏منظومة متكاملة ‏تشمل الجودة والتعبئة والتغليف ‏والترويج، بما يتناسب مع ‏متطلبات الأسواق المستهدفة.‏

وبيّن شعبان، أن الانتقال من تصدير المنتجات بوصفها ‏سلعاً ‏متاحة إلى تسويقها وفق استراتيجيات مدروسة ‏يتطلب تغيير ‏طريقة التفكير بالتصدير، بحيث تبدأ ‏العملية بدراسة احتياجات ‏السوق الخارجية وتحديد ‏المواصفات والكميات والأسعار ‏المناسبة، بدلاً من ‏البحث عن مشترين لتصريف المنتجات بعد ‏إنتاجها.‏

دراسات سوقية متخصصة

ولفت إلى أهمية إجراء دراسات سوقية متخصصة، ‏لتحديد ‏الأسواق التي تمتلك فرصاً فعلية لاستقبال ‏المنتجات السورية، ‏بالاستناد إلى حجم الطلب ‏ومستويات الأسعار وطبيعة ‏المنافسة والرسوم ‏الجمركية والمتطلبات الفنية والصحية ‏وتكاليف النقل ‏والشحن، مؤكداً ضرورة تصنيف الأسواق ‏وفق طبيعة ‏المنتجات، وتطويرها، بما يتلاءم مع احتياجات ‌‏المستهلكين في كل سوق.‏

وأوضح شعبان، أن التسويق الموجه يسهم في تنويع ‌‏الصادرات السورية من خلال تنويع الأسواق المستقبلة ‌‏للمنتجات المحلية، وتطوير المنتجات ذاتها، بما يتناسب ‏مع ‏احتياجات تلك الأسواق، مشيراً إلى إمكانية ‏الاستفادة من ‏الفرص التجارية في البلدان العربية ‏والآسيوية والإفريقية، ‏وفق دراسات تأخذ في الاعتبار ‏القدرة الشرائية والمنافسة ‏وتكاليف النقل ومتطلبات ‏النفاذ إلى الأسواق.‏

واقترح شعبان تطوير منصة وطنية للمعلومات ‏والتسويق ‏الخارجي للمنتجات السورية، تتضمن قاعدة ‏بيانات للمنتجات ‏والشركات القادرة على التصدير، ‏ومعلومات محدثة عن ‏الأسواق الخارجية ومتطلبات ‏الاستيراد فيها، إضافة إلى ‏بيانات المستوردين ‏والموزعين المحتملين وأدوات رقمية ‏تربط المنتجين ‏بالمشترين.‏

زيادة القدرة التنافسية

بدوره، أوضح المحلل الاقتصادي محمد هنداوي في ‏تصريح ‏مماثل، أن بناء الثقة ‏مع المستهلكين وفهم ‏احتياجاتهم وتلبيتها بالجودة المطلوبة ‏والسرعة ‏المناسبة، يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات ‏السورية في الأسواق.‏

وأشار هنداوي إلى أن الانتقال من تصدير المنتجات ‏السورية ‏بوصفها سلعاً متاحة إلى تسويقها وفق ‏استراتيجيات مدروسة ‏يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات ‏الأسواق المستهدفة والثقافة ‏المحلية لكل مجتمع، ‏والعمل على تلبية تطلعات المستهلكين ‏ورغباتهم ‏المرتبطة بالقيمة مقابل المال والرفاهية، مع توفير ‏بدائل ‏مناسبة تلبي مختلف المتطلبات.‏

تنويع الصادرات السورية

ولفت إلى أن التسويق الموجه يسهم في تنويع ‏الصادرات ‏السورية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات ‏المحلية، من خلال ‏تحديد المزايا التنافسية لكل منتج، ‏ودراسة الأسواق الخارجية ‏بصورة دقيقة، ووضع ‏خطط تسويقية تتناسب مع طبيعة كل ‏سوق واحتياجات ‏المجتمع وتفضيلات المستهلكين فيه.‏

وأكد هنداوي، أن تعزيز تنافسية الصادرات السورية ‏يتطلب ‏الانتقال من الاعتماد على توافر المنتج وسعره ‏إلى المنافسة ‏القائمة على الجودة والهوية التجارية وفهم ‏احتياجات الأسواق ‏الخارجية، عبر بناء هوية تجارية ‏وصناعية قوية قائمة على ‏الجودة والكفاءة، وترسيخ ‏صورة ذهنية إيجابية للمنتجات ‏السورية، إلى جانب ‏دراسة سلوك المستهلك وتوفير سلاسل ‏الإمداد اللازمة.‏

خفض تكاليف الإنتاج والتسويق

ولفت هنداوي إلى أن تطوير القدرة التنافسية للمنتجات ‌‏السورية يرتبط أيضاً بتبسيط الإجراءات وخفض ‏تكاليف ‏الإنتاج والتسويق، بدءاً من مرحلة التصنيع ‏وصولاً إلى ‏المستهلك، فضلاً عن تأهيل كوادر وطنية ‏كفؤة، ووضع رؤية ‏وطنية واضحة تقوم على ‏المعلوماتية والابتكار وريادة ‏الأعمال، بما يدعم حضور ‏المنتجات السورية في الأسواق ‏الخارجية ويعزز فرص ‏توسعها.‏

وتأتي أهمية التسويق الموجه للمنتجات السورية في ‏ظل ‏مساعي تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق ‏الخارجية، بما ‏يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في توسيع ‏فرص التعافي ‏الاقتصادي، في حين يشكل تطوير ‏القدرات التسويقية، إلى ‏جانب تحسين الجودة والتعبئة ‏والتغليف وتلبية متطلبات ‏الأسواق المستهدفة، أحد ‏المسارات الأساسية لتعزيز تنافسية ‏المنتج السوري، ‏ورفع قدرته على الوصول إلى أسواق جديدة.‏