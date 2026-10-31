الحكومة اليمنية: اعتداءات ميليشيا الحوثي تهدد أمن المنطقة واستقرارها

عدن-سانا



أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، تجدد اعتداءات ميليشيا الحوثي على قصر المعاشيق ومطار عدن الدولي، بالتزامن مع محاولة استهداف مكة المكرمة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعكس نهجاً تصعيدياً يتجاوز استهداف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، والاستخفاف بحرمة المقدسات الإسلامية.



وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء اليمني، أن تكرار استهداف مطار عدن الدولي، يمثل محاولة لتعطيل عمل المؤسسات العامة، وتقويض قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن استهداف قصر المعاشيق، مقر الحكومة ومؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، لن يغير من حقيقة أن الدولة ماضية في أداء مسؤولياتها، ولن يحقق للميليشيا ما تسعى إليه من إرباك مؤسسات الشرعية أو فرض واقع بالقوة.

الاعتداءات تهدد سلطة الدولة

شدد البيان على أن الحكومة تتعامل مع هذه الاعتداءات بوصفها تهديداً مباشراً لسلطة الدولة وسلامة المواطنين واستمرارية الخدمات والمنشآت الحيوية، الأمر الذي يستدعي استجابة مؤسسية شاملة تتجاوز ردود الفعل إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل حماية المنشآت، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل المؤسسات والمرافق المدنية دون انقطاع.



وأكدت الحكومة، أن حماية المواطنين والمنشآت العامة وتأمين العاصمة المؤقتة عدن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن تكرار الهجمات لن يثنيها عن أداء واجباتها تجاه المواطنين، وتعزيز حضور مؤسساتها، وممارسة صلاحياتها الدستورية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية، بما يضمن تماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

تضامن يمني مع السعودية

في السياق، أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها، مشيرة إلى أن تزامن هذه الاعتداءات مع محاولة استهداف مكة المكرمة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية واضحة إزاء سلوك يهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية، ويمتد إلى المساس بأقدس مقدسات المسلمين.



وأضافت، أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب موقفاً دولياً عملياً يتناسب مع خطورتها، ويحول دون استمرارها، وإفلات المسؤولين عنها من المساءلة.



وكانت ميليشيا الحوثي جددت، في وقت سابق اليوم الجمعة، استهداف مطار عدن الدولي وقصر المعاشيق في اليمن بصواريخ باليستية، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

