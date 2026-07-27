الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الملكي اعترض وأسقط، اليوم الإثنين، طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة، مؤكدةً عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية جراء العملية.

ونقل بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول قوله: إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت عملية الاعتراض والإسقاط بنجاح، فيما تحركت فرق سلاح الهندسة الملكي إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

وتعلن القوات المسلحة الأردنية بين حين وآخر اعتراض أجسام جوية وطائرات مسيّرة تدخل المجال الجوي للمملكة، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، إذ تتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.