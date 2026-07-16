الجيش الكويتي يعلن اعتراض وتدمير 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي عن رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر اليوم الخميس، والتعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، قوله في بيان نشر على منصة إكس إن:”الاعتداء الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية في البلاد”.

وأشار إلى أن عمليات اعتراض الأهداف المعادية أدّت إلى تساقط شظايا في عدد من المناطق السكنية ما تسبب بأضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وأكد المتحدث باسم الدفاع الكويتية جاهزية القوات المسلحة، واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.



يُذكر أن الجيش الكويتي تصدى منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البلاد لما مجموعه 1002 طائرة مسيرة، و387 صاروخاً باليستياً، إضافة إلى 25 صاروخ كروز.