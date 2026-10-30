الجيش الأمريكي ينفي مزاعم الحرس الثوري الإيراني تدمير زورق مسير بمضيق هرمز

واشنطن-سانا

نفى الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، صحة مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن تدمير زورق مسيّر تابع للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز، مؤكداً أن جميع السفن العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال في مواقعها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن إعلان الحرس الثوري الإيراني اليوم تدمير زورق مسيّر بحري عسكري أمريكي في مضيق هرمز ادعاء كاذب، شأنه شأن العديد من الادعاءات الكاذبة التي أطلقها الحرس الثوري خلال هذا الأسبوع”.



وأضافت القيادة، أن جميع السفن السطحية العسكرية الأمريكية غير المأهولة في الشرق الأوسط موجودة في مواقعها، بما فيها سرب من الزوارق البحرية المسيّرة المتطورة التي تسيّر دوريات في مضيق هرمز، دعماً للمهام الدفاعية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية نفت، الثلاثاء الماضي، مزاعم قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وابتعادها مئات الكيلومترات عنه.