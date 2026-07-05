إسبانيا تطلق تحذيرات واسعة مع اشتداد موجة الحر وتوقع تسجيل 44 درجة

مدريد-سانا

أطلقت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم الأحد تحذيرات من موجة الحر الثانية التي تضرب البلاد هذا الصيف، وسط توقعات بأن تشتد يوم غد الإثنين وتستمر حتى الثلاثاء، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 42 و44 درجة في عدة مناطق.

وقالت الوكالة: إن يوم غد الإثنين سيشهد درجات حرارة بين 38 و40 درجة في وادي مينيو، وبين 37 و39 درجة داخل إقليم أكورونيا، بينما ستتراوح الحرارة في ربع الجنوب الغربي بين 39 و41 درجة، لتصل إلى 42 درجة في الأودية النهرية، مع تسجيل 37 إلى 40 درجة في الهضبة الجنوبية ووادي إبرو والمنخفضات في الشمال الشرقي.

وأوضحت أن يوم الإثنين سيكون الأشد قسوة خلال هذه الفترة، مع ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة على الساحل الكنتابري الشرقي تمتد بدرجة أقل إلى وادي إبرو والهضبة الشمالية وثلث الشرق من شبه الجزيرة، مشيرة إلى احتمال وصول الحرارة يوم الثلاثاء إلى 44 درجة، ما قد يزيد من تعقيد حريق “بيسبال دي إمبوردا”، كما يبدأ تأثير تدفّق الهواء البحري في غرب غاليثيا، ما يؤدي إلى انخفاض الحرارة في المناطق الساحلية.

وكانت السلطات الصحية الإسبانية أعلنت الأربعاء الماضي تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة خلال حزيران الماضي، بسبب موجة الحر التي تضرب أوروبا.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية تعرضاً لآثار الاحتباس الحراري، إذ تواجه منذ سنوات ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة موجات الحر وشدتها.