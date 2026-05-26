الاتحاد الأوروبي يوقع بروتوكولاً لتشريع تعريف موحد للجرائم الإرهابية

بروكسل-سانا

وقع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على البروتوكول المعدل لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرهاب، في خطوة تهدف إلى إيجاد تعريف إقليمي مشترك للجرائم الإرهابية وتوحيد الجهود القانونية في هذا الإطار.

وذكرت المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي أن البروتوكول الجديد يعدل تعريف “الجرائم الإرهابية” الوارد في اتفاقية مجلس أوروبا السابقة، ويقدم تعريفاً قانونياً شاملاً ومحدداً لما يُعتبر إرهاباً بين دول المجلس، بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأكدت المفوضية أن دخول البروتوكول حيز التنفيذ سيشكل أساساً لجهود مكافحة الإرهاب والتعاون الدولي، وسيعزز التعاون القضائي عبر تسهيل تبادل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في قضايا الإرهاب بين الدول الأعضاء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تولت التفاوض بشأن هذا البروتوكول نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، حيث وقعت سفيرة الاتحاد لدى مجلس أوروبا، فيسنا كوس، على الوثيقة خلال حفل أقامه مجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.