الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب الاحتكار

برلين-سانا

أعلنت مصادر في المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة مالية قياسية على شركة “غوغل” الأمريكية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا، تصل إلى مئات الملايين من اليورو، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار.

ونقلت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية عن المصادر قولها في تصريحات اليوم الإثنين: “إن الغرامة ستكون الأعلى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لانتهاك قانون الأسواق الرقمية الجديد”، مشيرة إلى أن القرار بات على وشك الصدور ومن المتوقع الإعلان عنه رسمياً قبل العطلة الصيفية.

من جهته، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنييه في بيان له اليوم: “إن المفوضية مهتمة أكثر بإيجاد حلول مستقبلية للامتثال مع غوغل بدلاً من مجرد فرض غرامة، وحتى مع مفاوضاتنا على تلك الحلول، لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن”.

ويتعلق التحقيق، الذي بدأ رسمياً في آذار من العام الماضي، بمخاوف من قيام شركة “غوغل” بتفضيل خدماتها الخاصة في نتائج البحث، وسعي المفوضية لضمان امتثال محرك البحث الأكثر شعبية في العالم للوائح المحلية.

وكان الاتحاد الأوروبي منح الشركة مزيداً من الوقت هذا الشهر، لتبديد هذه المخاوف بعد فشل مقترح سابق قدمته بهذا الشأن.

