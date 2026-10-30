مصرع ستة أشخاص جراء تحطم مروحية في جبال الهيمالايا بالهند

نيودلهي-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، بحادث تحطم مروحية في وادٍ بجبال الهيمالايا في الهند.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة المحلية قولها في بيان: “إن الطائرة التي كانت تقل ستة أشخاص هم خمسة ركاب وطيار، تحطمت في وادي جوشيمات في جبال الهيمالايا، بعد أن كانت قد أقلعت من بدرينات في ولاية أوتاراخاندا الشمالية، ما أدى إلى مقتل جميع من كان على متنها”.

وأضافت شرطة الولاية في بيانها: “تُبذل جهود حالياً لنقل الجثث إلى أقرب طريق، من مكان الحادث الذي يصعب الوصول إليه”، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بشأن أسباب أو ملابسات الحادث.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الهندية توقعت هطول أمطار في جميع أنحاء الولاية اليوم الجمعة، بعد يومين من الإعصار “أرناب” الذي ضرب الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

وفي حزيران من العام الماضي، قضى سبعة أشخاص على الأقل بتحطم مروحية قرب كيدارنات، في أوتاراخاند، وفي الشهر نفسه لقي 260 شخصاً حتفهم جراء تحطم طائرة بوينغ 787 تابعة لشركة الطيران الهندية في منطقة سكنية في أحمد آباد بولاية غوجارات غرب البلاد.