إدانات عربية لمحاولات استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيّرات من العراق

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية المنددة بمحاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة قادمة من العراق، اليوم الإثنين.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته على موقعها على منصة إكس، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، مجددة تضامنها مع السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمن المملكة واستقرارها.

البحرين

من جهتها أدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي، مؤكدة أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على إكس، التأكيد على تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

دولة الكويت

بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها على إكس، تضامن الكويت الكامل مع السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويتـ، ودول مجلس التعاون الخليجي.

اليمن

كما أدانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية على السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على إكس تضامن اليمن مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها.

مجلس التعاون الخليجي

من جهته أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره للاعتداءات التي استهدفت السعودية، بواسطة طائرات مسيرة من العراق.

وأكد البديوي في بيان له على موقع المجلس، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤيداً جميع ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

البرلمان العربي

بدوره، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانة البرلمان واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت السعودية بالمسيرات، مؤكداً أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن المملكة، واستقرارها وتهديداً للأمن الإقليمي.

وأكد اليماحي في بيان نشره على موقع البرلمان تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية، ودعمه لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية أراضيها ومقدراتها.

رابطة العالم الإسلامي

من ناحيتها أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي باستنكارٍ شديد الاعتداءاتِ على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

وجدّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة نُشر على موقع الرابطة على إكس، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية، مؤكداً التضامن الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.