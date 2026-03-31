قطر وبريطانيا تبحثان التطورات الأمنية والتعاون العسكري

الدوحة-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، التطورات في ظل استمرار الحرب في المنطقة، وذلك خلال الزيارة التي يجريها الأخير لدولة قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، في ظل التوترات الراهنة، إلى جانب بحث أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما ناقش الجانبان آفاق توسيع الشراكة في المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين لتعزيز التعاون الدفاعي، في ظل تعرض دول الخليج العربي، وبينها قطر، لاعتداءات إيرانية، على منشآت مدنية وخدمية ومبان سكنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.