الأوروبيون يقترحون نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا

برلين- سانا

اقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي، اليوم، نشر “قوة متعددة الجنسيات” في أوكرانيا بقيادة أوروبية ودعم الجيش الأوكراني بشكل مستدام، على أن يُحدَّد عديده بـ 800 ألف عنصر، وفقاً لبيان مشترك صدر في العاصمة الألمانية برلين.

وجاء في البيان الذي وقّعه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنروج وإيطاليا وبولندا والسويد والاتحاد الأوروبي، كما نقلت وكالة فرانس برس: “إن هذه القوة ستكون مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى “اتفاق القادة الأوروبيين مع الولايات المتحدة على العمل معاً، لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا وتدابير دعم للإنعاش الاقتصادي في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب”، مشدداً على ضرورة إظهار روسيا رغبتها في العمل من أجل سلام دائم عبر قبول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووضع حد للمعارك.

ووفق البيان، فإن القادة الأوروبيين تعهدوا بالاستثمار في ازدهار أوكرانيا عبر تأمين موارد مهمة من أجل النهوض وإعادة الإعمار، مع تعويضات تسددها روسيا، وشددوا على وجوب عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وعبّر القادة في ختام بيانهم عن دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتشهد برلين محادثات جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ووضع إطار سياسي يقود إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، بعد نحو أربع سنوات من اندلاع النزاع.