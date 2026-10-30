‏14 قتيلاً بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات بإقليم أمهرة الإثيوبي

أديس أبابا-سانا
قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً بينهم أطفال ونساء حوامل، جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مخيماً للنازحين في إقليم أمهرة شمال غربي إثيوبيا.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن أربع ضربات متتالية بطائرات مسيّرة استهدفت أمس الخميس مخيماً للنازحين يقع على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل وإصابة آخرين.
ويأتي الهجوم في وقت لا تزال فيه مناطق من إقليم أمهرة تشهد اضطرابات أمنية ومواجهات متفرقة، ما أدى إلى موجات نزوح متكررة وتفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان.
ويشهد إقليم أمهرة منذ عام 2023 توترات أمنية واشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية ومجموعات مسلحة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح آلاف المدنيين.