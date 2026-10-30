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‏14 قتيلاً بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات بإقليم أمهرة الإثيوبي

photo 2026 10 30 14 31 49 ‏14 قتيلاً بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات بإقليم أمهرة الإثيوبي
لاجئون سودانيون بالقرب من مخيم أولالا في منطقة أمهرة بإثيوبيا -Reuters

أديس أبابا-سانا‏

قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً بينهم أطفال ونساء حوامل، جراء هجوم بطائرات ‏مسيّرة استهدف مخيماً للنازحين في إقليم أمهرة شمال غربي إثيوبيا.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، أن أربع ضربات متتالية بطائرات مسيّرة استهدفت أمس ‏الخميس مخيماً للنازحين يقع على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا، ما ‏أسفر عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل وإصابة آخرين.‏

ويأتي الهجوم في وقت لا تزال فيه مناطق من إقليم أمهرة تشهد اضطرابات أمنية ‏ومواجهات متفرقة، ما أدى إلى موجات نزوح متكررة وتفاقم الأوضاع الإنسانية ‏للسكان.‏

‏ ويشهد إقليم أمهرة منذ عام 2023 توترات أمنية واشتباكات بين القوات الحكومية ‏الإثيوبية ومجموعات مسلحة، ما تسبب في سقوط ضحايا ونزوح آلاف المدنيين.

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