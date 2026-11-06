استدعاء بلينغهام للانضمام إلى منتخب إنكلترا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا ‏

لندن-سانا‏

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم استدعاء اللاعب بلينغهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند ‏الألماني، للمنتخب الأول، لخوض مواجهتي كرواتيا وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم ‏الأوروبية لهذا الشهر.‏

وذكرت رويترز أن الاتحاد استدعى بلينغهام للمنتخب لمستواه المميز بينما استبعد لاعب ‏وسط تشيلسي كول بالمر من قائمة المنتخب، حيث يأتي استبعاد بالمر بعد شهرين من ‏انسحاب لاعب من معسكر المنتخب الإنكليزي في أيلول الماضي بسبب تعرضه لإصابة ‏عضلية. ‏

يذكر أن المنتخب الإنكليزي يحتل المركز الثاني في مجموعته بالمستوى الأول في البطولة، ‏حيث يستضيف نظيره الكرواتي على ملعب “ويمبلي” قبل أن يحل ضيفاً على المنتخب ‏الإسباني في مدريد في وقت لاحق هذا الشهر. ‏