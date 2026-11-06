استدعاء بلينغهام للانضمام إلى منتخب إنكلترا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا ‏

لندن-سانا
أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم استدعاء اللاعب بلينغهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، للمنتخب الأول، لخوض مواجهتي كرواتيا وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لهذا الشهر.
وذكرت رويترز أن الاتحاد استدعى بلينغهام للمنتخب لمستواه المميز بينما استبعد لاعب وسط تشيلسي كول بالمر من قائمة المنتخب، حيث يأتي استبعاد بالمر بعد شهرين من انسحاب لاعب من معسكر المنتخب الإنكليزي في أيلول الماضي بسبب تعرضه لإصابة عضلية.
يذكر أن المنتخب الإنكليزي يحتل المركز الثاني في مجموعته بالمستوى الأول في البطولة، حيث يستضيف نظيره الكرواتي على ملعب “ويمبلي” قبل أن يحل ضيفاً على المنتخب الإسباني في مدريد في وقت لاحق هذا الشهر.