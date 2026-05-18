عون يؤكد ثوابت لبنان في المفاوضات مع إسرائيل ويشدد على أولوية الانسحاب ووقف النار

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن مسار لبنان في المفاوضات مع إسرائيل قائم على انسحابها ووقف إطلاق النار، وانتشار الجيش على الحدود، باعتبارها ثوابت أساسية في الموقف اللبناني.

ونقلت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام عن عون قوله اليوم الإثنين: إن لبنان حدد بوضوح مرتكزات المفاوضات، والتي تشمل أيضاً عودة النازحين، وتأمين الدعم الاقتصادي والمالي للبلاد، مشدداً على أن أي طرح خارج هذه الثوابت “غير صحيح”.

كما أكد الرئيس اللبناني أن مسؤوليته الوطنية تفرض عليه بذل كل الجهود الممكنة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.

واختتمت باليوم نفسه الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، بعد جولتي محادثات يومي الـ 14 والـ 23 من نيسان الماضي.