برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينشر تقييماً عن أضرار الهجمات الإسرائيلية على بيروت وجبل لبنان

نيويورك-سانا

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الثلاثاء، أن الأضرار المباشرة للأعمال العدائية على المباني في العاصمة اللبنانية بيروت وجبل لبنان تقدر بأكثر من 365 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى تضرر أكثر من 7600 وحدة سكنية، بما في ذلك أكثر من 3000 شقة دمرت بالكامل، في حين بلغ حجم الركام الناتج عنها نحو 650 ألف متر مكعب.

ونشر برنامج الأمم على موقعه تقييماً سريعاً للأضرار قام به البرنامج بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتعاون مع الجيش اللبناني وإدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة واعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وتحليل صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى عمليات التحقق الميدانية، بما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها.

وأظهرت نتائج التقييم تركزاً واضحاً للأضرار في عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، أبرزها حارة حريك والحدث والشياح وبرج البراجنة والليلكي والشويفات – العمروسية.

ولفت البرنامج، إلى أن التقييم يوفر قاعدة معلومات أولية تدعم الجهات الوطنية والشركاء في تحديد الأولويات وتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل أكثر فعالية واستدامة، بما يسهم في تسريع عودة المجتمعات المتضررة إلى حياتها الطبيعية.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تستمر عمليات القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.