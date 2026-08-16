واشنطن-سانا
قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء إطلاق نار في إحدى الحدائق العامة بولاية كنتاكي الأمريكية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة مدينة ليكسينغتون قولها اليوم الأحد: إن شخصاً قضى داخل المستشفى متأثراً بإصابته، بينما لايزال الأربعة الآخرون في حالة حرجة.
وأشارت الشرطة إلى أن طفلين يبلغان من العمر 4 و14 عاماً كانا من بين ضحايا إطلاق النار الذي وقع، في حديقة تشارلز يونغ وسط مدينة ليكسينغتون.
وكانت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية أعلنت أمس أن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا.
وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار الجماعي، إذ تُسجَّل سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
مقتل شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار في حديقة بولاية كنتاكي
واشنطن-سانا