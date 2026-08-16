مقتل شخص وإصابة أربعة في إطلاق نار في حديقة بولاية كنتاكي

واشنطن-سانا



قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء إطلاق نار في إحدى الحدائق العامة بولاية كنتاكي الأمريكية.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة مدينة ليكسينغتون قولها اليوم الأحد: إن شخصاً قضى داخل المستشفى متأثراً بإصابته، بينما لايزال الأربعة الآخرون في حالة حرجة.



وأشارت الشرطة إلى أن طفلين يبلغان من العمر 4 و14 عاماً كانا من بين ضحايا إطلاق النار الذي وقع، في حديقة تشارلز يونغ وسط مدينة ليكسينغتون.



وكانت شرطة مقاطعة تشيسترفيلد الأمريكية أعلنت أمس أن خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص ‏أمام سكن طلاب جامعة ولاية فرجينيا.‏



وتشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار الجماعي، إذ تُسجَّل ‏سنوياً آلاف الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.