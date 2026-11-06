بلجيكا تقر قانوناً يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير شرعيين

بروكسل-سانا‏

أقر البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة، قانوناً يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يشتبه ‏في إقامتهم بصورة غير نظامية، ممن تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.‏

وحسب وكالة رويترز، فإن القانون يأتي في إطار حملة أوسع يقودها ائتلاف رئيس ‏الوزراء بارت دي فيفر، للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت ‏طلبات لجوئهم أو إقامتهم في بلجيكا.‏

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات التفتيش ستقتصر على من رُفضت طلبات لجوئهم ‏وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، ويُشتبه في تشكيلهم تهديداً للأمن العام.‏

وقبيل التصويت، دعت منظمة العفو الدولية المشرعين إلى رفض القانون، محذرة من ‏تداعياته المحتملة على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين غير النظاميين.‏

في المقابل، دافعت الحكومة عن التشريع، معتبرة أنه أداة لتنفيذ أوامر الترحيل بحق ‏الأشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي.‏

ويواجه القانون معارضة من منظمات حقوقية ومحامين، يرون أن السماح للشرطة بدخول ‏المنازل لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة يثير مخاوف تتعلق بالحقوق الدستورية والخصوصية.‏

وشهدت العاصمة بروكسل مساء الأربعاء الماضي، احتجاجات شارك فيها نحو ثلاثة ‏آلاف شخص، شكلوا سلسلة بشرية حول قصر العدل رفضاً لمشروع القانون.‏