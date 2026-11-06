بلجيكا تقر قانوناً يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير شرعيين

بروكسل-سانا
أقر البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة، قانوناً يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يشتبه في إقامتهم بصورة غير نظامية، ممن تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.
وحسب وكالة رويترز، فإن القانون يأتي في إطار حملة أوسع يقودها ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر، للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو إقامتهم في بلجيكا.
وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات التفتيش ستقتصر على من رُفضت طلبات لجوئهم وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، ويُشتبه في تشكيلهم تهديداً للأمن العام.
وقبيل التصويت، دعت منظمة العفو الدولية المشرعين إلى رفض القانون، محذرة من تداعياته المحتملة على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين غير النظاميين.
في المقابل، دافعت الحكومة عن التشريع، معتبرة أنه أداة لتنفيذ أوامر الترحيل بحق الأشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي.
ويواجه القانون معارضة من منظمات حقوقية ومحامين، يرون أن السماح للشرطة بدخول المنازل لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة يثير مخاوف تتعلق بالحقوق الدستورية والخصوصية.
وشهدت العاصمة بروكسل مساء الأربعاء الماضي، احتجاجات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص، شكلوا سلسلة بشرية حول قصر العدل رفضاً لمشروع القانون.