الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بلجيكا تقر قانوناً يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير شرعيين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بلجيكا تقر قانوناً يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير شرعيين

photo 2026 11 06 15 54 46 بلجيكا تقر قانوناً يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير شرعيين
رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر في قمة قادة الاتحاد الأوروبي-بروكسل-رويترز

بروكسل-سانا‏

أقر البرلمان البلجيكي اليوم الجمعة، قانوناً يسمح للشرطة بدخول منازل أشخاص يشتبه ‏في إقامتهم بصورة غير نظامية، ممن تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.‏

وحسب وكالة رويترز، فإن القانون يأتي في إطار حملة أوسع يقودها ائتلاف رئيس ‏الوزراء بارت دي فيفر، للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت ‏طلبات لجوئهم أو إقامتهم في بلجيكا.‏

وأشارت الوكالة، إلى أن عمليات التفتيش ستقتصر على من رُفضت طلبات لجوئهم ‏وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، ويُشتبه في تشكيلهم تهديداً للأمن العام.‏

وقبيل التصويت، دعت منظمة العفو الدولية المشرعين إلى رفض القانون، محذرة من ‏تداعياته المحتملة على الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين غير النظاميين.‏

في المقابل، دافعت الحكومة عن التشريع، معتبرة أنه أداة لتنفيذ أوامر الترحيل بحق ‏الأشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي.‏

ويواجه القانون معارضة من منظمات حقوقية ومحامين، يرون أن السماح للشرطة بدخول ‏المنازل لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة يثير مخاوف تتعلق بالحقوق الدستورية والخصوصية.‏

وشهدت العاصمة بروكسل مساء الأربعاء الماضي، احتجاجات شارك فيها نحو ثلاثة ‏آلاف شخص، شكلوا سلسلة بشرية حول قصر العدل رفضاً لمشروع القانون.‏

ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2618 قتيلاً
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان اتفاقات استراتيجية في المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي
الرئيس اللبناني يدين محاولات استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيّرات من العراق
‏سنتكوم تعلن استهداف منشآت عسكرية إيرانية لليلة الثامنة توالياً
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار