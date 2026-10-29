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مباحثات سعودية يمنية حول الأوضاع في اليمن واعتداءات ميليشيا الحوثي

مكالة هاتفية موقع 14 مباحثات سعودية يمنية حول الأوضاع في اليمن واعتداءات ميليشيا الحوثي
وزير الخارجية السعودي يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة تطورات الأوضاع في اليمن – الرياض - سانا

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة ” إكس” أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، مستجدات الأوضاع في اليمن، والاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية.

كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لدعم الحكومة اليمنية ومساندتها في أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود السعودية الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي واعتداءاتها المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية، وما يرافق ذلك من تهديدات للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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