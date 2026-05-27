مقتل امرأة في قصف إسرائيلي على غزة وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتلت امرأة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة أمس الثلاثاء، فيما تواصلت حملات المداهمة والاعتقال في الضفة الغربية، والتي اسفرت كذلك عن إصابة طفل فلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن امرأة قضت متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء قصف جيش الاحتلال بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، أصيب طفل يبلغ من العمر (13 عاماً) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

حملات الاعتقال متواصلة

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مدنيين من بلدتي تل جنوب وبيت إيبا في نابلس، وذلك بعد أن اقتحمت البلدتين، وداهمت عدداً من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقل جنود الاحتلال صباح اليوم، سيدة وصحفياً، واعتدت عليهما عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك اعتقلت شاباً من عناتا شمال شرق القدس المحتلة بعد أن داهمت منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وانتشرت في شوارع المخيم، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق، وداهمت وفتشت منازل، واحتجزت عدداً من المواطنين، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، قبل أن تطلق سراحهم.

وكان خمسة فلسطينيين قتلوا أمس وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار وقصف إسرائيلي نفذته مسيّرة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما قضت طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس ‏جنوب القطاع.