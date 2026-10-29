واشنطن وطوكيو تتفقان على تعزيز قدرات الردع ضمن تحالفهما الثنائي

مانيلا-سانا
اتفقت الولايات المتحدة واليابان على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني- الأمريكي في ظل تعزيز الصين لقوتها العسكرية واستمرار كوريا الشمالية في تطوير برامجها النووية والصاروخية.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي” عن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي بيت هيغسيث على هامش الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين أمس الأربعاء: “إن العمل جار لمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسة الثلاث لليابان بحلول نهاية هذا العام”، مضيفاً أن بلاده ستعمل على رفع “قدراتها الدفاعية الرادعة” لتعزيز قدرة البلاد على صد أي غزو.
واتفق الوزيران على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الأمريكي – الياباني، كما اتفقا على بناء منشأة في اليابان للتجميع النهائي والفحص من أجل الإنتاج المشترك لصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى.
وأكد الجانبان أنهما سيتعاونان في تعزيز الأمن السيبراني في أعقاب سلسلة من الهجمات الإلكترونية في اليابان.
ومن المتوقع أن تركز مناقشات الاجتماع السنوي لوزراء دفاع آسيان في الفلبين على التعاون الأمني الإقليمي في ظل تداعيات الوضع في الشرق الأوسط.