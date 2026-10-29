واشنطن وطوكيو تتفقان على تعزيز قدرات الردع ضمن تحالفهما الثنائي

مانيلا-سانا ‏

اتفقت الولايات المتحدة واليابان على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني- ‏الأمريكي في ظل تعزيز الصين لقوتها العسكرية واستمرار كوريا الشمالية في تطوير ‏برامجها النووية والصاروخية.‏

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي” عن وزير الدفاع الياباني ‏شينجيرو كويزومي قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي بيت هيغسيث على هامش ‏الاجتماع السنوي لوزراء دفاع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين ‏أمس الأربعاء: “إن العمل جار لمراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسة الثلاث لليابان ‏بحلول نهاية هذا العام”، مضيفاً أن بلاده ستعمل على رفع “قدراتها الدفاعية الرادعة” ‏لتعزيز قدرة البلاد على صد أي غزو.‏

واتفق الوزيران على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الأمريكي – الياباني، كما ‏اتفقا على بناء منشأة في اليابان للتجميع النهائي والفحص من أجل الإنتاج المشترك ‏لصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى.‏

وأكد الجانبان أنهما سيتعاونان في تعزيز الأمن السيبراني في أعقاب سلسلة من ‏الهجمات الإلكترونية في اليابان.‏

ومن المتوقع أن تركز مناقشات الاجتماع السنوي لوزراء دفاع آسيان في الفلبين على ‏التعاون الأمني الإقليمي في ظل تداعيات الوضع في الشرق الأوسط.‏