الأردن: استمرار إغلاق أبواب الأقصى أمام المصلين انتهاك للقانون الدولي والإنساني

عمّان-سانا

أدانت الأردن بأشدّ العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الشعائر الدينية فيه، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان اليوم: إن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوضع القانوني والتاريخي القائم، ولحرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

وأعرب المجالي عن رفض الأردن المطلق واستنكارها لهذا الإجراء اللاشرعي وغير المُبرَّر، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وطالب المجالي إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بوقف انتهاكاتها، وممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني عشر، إغلاق المسجد الأقصى، وتمنع المصلين من الوصول إليه، بذريعة حالة الطوارئ إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والمستمر منذ الـ 28 من شباط الماضي.