ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بنغلاديش إلى 51 قتيلاً

دكا-سانا
ارتفع اليوم الأحد عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش إلى 51 قتيلاً.
وذكرت وكالة الأنباء البنغلاديشية أن وزارة إدارة الكوارث والإغاثة أوضحت في بيان لها أنها سجلت رسمياً 51 حالة وفاة جراء الفيضانات والانهيارات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد المتضررين بلغ نحو مليون و22 ألف شخص يتوزعون على 58 منطقة في البلاد.
وأكد وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة إقبال حسين استمرار الحكومة في تقديم الدعم الإغاثي العاجل للمتضررين، والبدء بتنفيذ برامج إعادة التأهيل فور استقرار الأوضاع الجوية وعودتها إلى طبيعتها.
واستدعت الحكومة قوات الجيش إلى جانب قوات حرس الحدود لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة، كما حشدت فرقاً طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، بالتوازي مع تقديم برنامج الأغذية العالمي مساعدات نقدية طارئة لأكثر من 15,600 أسرة متضررة.
وكانت بنغلادش أشارت أمس إلى مقتل 44 شخصاً، وسط توقعات من إدارة الأرصاد الجوية البنغلاديشية باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة نتيجة نشاط الرياح الموسمية.