ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بنغلاديش إلى 51 قتيلاً

دكا-سانا‏

ارتفع اليوم الأحد عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش إلى 51 ‏قتيلاً‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء البنغلاديشية أن وزارة إدارة الكوارث والإغاثة أوضحت في بيان لها أنها سجلت رسمياً 51 حالة وفاة ‏جراء الفيضانات والانهيارات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عدد المتضررين بلغ نحو مليون و22 ألف ‏شخص يتوزعون على 58 منطقة في البلاد‎.‎

وأكد وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة إقبال حسين استمرار الحكومة في تقديم الدعم الإغاثي العاجل للمتضررين، والبدء ‏بتنفيذ برامج إعادة التأهيل فور استقرار الأوضاع الجوية وعودتها إلى طبيعتها‎.‎

واستدعت الحكومة قوات الجيش إلى جانب قوات حرس الحدود لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في المناطق المتضررة، كما ‏حشدت فرقاً طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، بالتوازي مع تقديم برنامج الأغذية العالمي ‏مساعدات نقدية طارئة لأكثر من 15,600 أسرة متضررة‎.‎

وكانت بنغلادش أشارت أمس إلى مقتل 44 شخصاً، وسط توقعات من إدارة الأرصاد الجوية البنغلاديشية باستمرار هطول ‏الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام الخمسة المقبلة نتيجة نشاط الرياح الموسمية‎.‎