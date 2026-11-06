847 عائلة ضمن القافلة السابعة للعودة الطوعية للعائلات المهجّرة من رأس العين وريفها تاريخ النشر: 2026/11/06 12:54 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/06 12:54 صباحًا 847 عائلة ضمن القافلة السابعة للعودة الطوعية للعائلات المهجّرة من رأس العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة إلى مناطقها الأصلية. تجربة “الكيسين” لفرز النفايات في دمشق مطار المزة بدمشق يدخل مرحلة إعادة التأهيل الأولية من مشتل العدوي.. مئات آلاف الغراس لخضرة دمشق سوريا ضمن الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية مشفى الحراك الوطني في درعا ..خدمات جراحية تخفف أعباء العلاج صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:برنامج العودة الطوعية للعائلات المهجّرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق «بروجكت سوريا 2026» يختتم فعالياته بعقد 380 اجتماعاً وإجراء 200 مقابلة توظيف دير الزورالمحافظاتخدماتمحليات وحدتا التخزين والتبريد في الشميطية بريف دير الزور تدعمان المزارعين وتحفظان محاصيلهم محلياتدمشق ”ستارت أب سوريا 2026″ تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال