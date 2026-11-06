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847 عائلة ضمن القافلة السابعة للعودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس العين وريفها

photo 2026 11 06 00 50 15 847 عائلة ضمن القافلة السابعة للعودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس العين وريفها

847 عائلة ضمن القافلة السابعة للعودة الطوعية للعائلات المهجّرة ‏من رأس العين وريفها، والمقيمة في مدينة الحسكة إلى مناطقها ‏الأصلية.

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