الأردن ومجلس التعاون الخليجي يدينان محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ حوثي

عواصم-سانا

أدان الأردن، اليوم الخميس، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة في ‏السعودية بصاروخ باليستي.‏

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‏وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن محاولة الاستهداف ‏تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً ‏للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ودعمها ‏في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.‏

‏من جهته، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولة الاستهداف، مؤكداً أنها تمثل ‏انتهاكاً لسيادة السعودية وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة وسلامة المدنيين.‏

وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان على منصة إكس: إن استمرار انتهاك ‏حرمة الأماكن المقدسة، ومحاولة استهداف منطقة المدينة المنورة، يمثلان تجاوزاً خطيراً يستفز ‏مشاعر المسلمين كافة، ويستدعي موقفاً حازماً يردع هذه الاعتداءات ويضع حداً لتكرارها، ‏احتراماً لمكانة المقدسات الإسلامية وحفاظاً على أمنها وطمأنينة زوارها، مؤكداً على تضامن ‏دول مجلس التعاون الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ‏وسيادتها.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‌‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.‏