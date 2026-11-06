الأردن ومجلس التعاون الخليجي يدينان محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ حوثي

عواصم-سانا
أدان الأردن، اليوم الخميس، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف منطقة المدينة المنورة في السعودية بصاروخ باليستي.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن محاولة الاستهداف تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
من جهته، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولة الاستهداف، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة وسلامة المدنيين.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان على منصة إكس: إن استمرار انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، ومحاولة استهداف منطقة المدينة المنورة، يمثلان تجاوزاً خطيراً يستفز مشاعر المسلمين كافة، ويستدعي موقفاً حازماً يردع هذه الاعتداءات ويضع حداً لتكرارها، احتراماً لمكانة المقدسات الإسلامية وحفاظاً على أمنها وطمأنينة زوارها، مؤكداً على تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.