المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة

واشنطن-سانا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بتقييد منح الجنسية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، جاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، ويُعدّ ثاني قرار مهم للمحكمة هذا العام يعرقل مبادرة من مبادرات ترامب، بعد قرار سابق في شباط قضى بإلغاء رسوم جمركية شاملة.

كما أيّدت المحكمة قراراً صادراً عن محكمة أدنى درجة “ترتيب في النظام القضائي” كان قد أوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره ترامب، ينص على عدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطناً أمريكياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني أو يحمل البطاقة الخضراء.

في المقابل، يرى معارضو القرار أن هذا التوجه يتعارض مع التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي يمنح الجنسية لكل من يولد داخل الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية.

وبعد تولّي الرئيس دونالد ترامب ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني 2025، وقّع في أول يوم من ولايته أمراً تنفيذياً يقضي بتقييد حقّ المواطنة بالولادة داخل الولايات المتحدة.