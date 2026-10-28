الدفاع الرومانية: فرنسا نشرت طائرة دوريات في البحر الأسود بناء على ‏طلبنا

بوخارست-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن فرنسا نشرت مؤقتاً طائرة دوريات بحرية في رومانيا، للمساعدة في رصد المخاطر الملاحية وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من بوخارست.
وذكرت الوزارة في بيان على منصة “x” أمس الثلاثاء أنّ قيادة الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود “CECMED”، نشرت طائرة دورية بحرية من طراز “أتلانتيك 2 “ في ” القاعدة الجوية 57″ لتنفيذ مهام مراقبة واستطلاع حتى تاريخ السادس من تشرين الثاني المقبل في المنطقة الغربية من حوض البحر الأسود.
وأضاف البيان أن مهمة “أتلانتيك 2” تساهم في عمليات الردع التي تُنفذ تحت رعاية أتلانتيك 2، كما أنها تُبرز أهمية التعاون بين الحلفاء، والتوافق العملياتي، إضافة للقدرة على الاستجابة لتنفيذ عمليات المراقبة البحرية، ما يُسهم في ضمان حرية الملاحة وإنقاذ الأرواح في البحر.
ولفت كذلك إلى أن وجود طائرات الدورية البحرية في كونستانتا الميناء الرئيسي على الساحل يشكّل فرصةً جيدةً للقوات البحرية الرومانية للتدرب مع شركائها الفرنسيين، سواءً من خلال الصعود على متن الطائرات أثناء طلعاتها الجوية فوق البحر الأسود، أو من خلال أنشطة التدريب المشتركة وتبادل المعلومات مع السفن الحربية الرومانية في البحر.
وترتبط رومانيا وفرنسا بشراكة استراتيجية وثيقة تشمل مجالات الدفاع، والأمن، والاقتصاد، والثقافة حيث وقّع الجانبان في تموز الماضي اتفاقيه لشراء مروحيات عسكرية من طراز “إيرباص H225M” ورادارات مراقبة جوية من طراز “غرواند ماستر 200” متعدد المهام وذلك ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي للدعم الدفاعي “سايف”.