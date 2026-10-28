الدفاع الرومانية: فرنسا نشرت طائرة دوريات في البحر الأسود بناء على ‏طلبنا

بوخارست-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن فرنسا نشرت مؤقتاً طائرة دوريات بحرية ‏في رومانيا، للمساعدة في رصد المخاطر الملاحية وتعزيز حماية البنية ‏التحتية الحيوية للطاقة في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من بوخارست‏.‏

وذكرت الوزارة في بيان على منصة “‏x‏” أمس الثلاثاء أنّ قيادة الأسطول ‏الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود “‏CECMED‏”، نشرت ‏طائرة دورية بحرية من طراز “أتلانتيك 2 “ في ” القاعدة الجوية 57″ ‏لتنفيذ مهام مراقبة واستطلاع حتى تاريخ السادس من تشرين الثاني المقبل ‏في المنطقة الغربية من حوض البحر الأسود. ‏

وأضاف البيان أن مهمة “أتلانتيك 2” تساهم في عمليات الردع التي تُنفذ ‏تحت رعاية أتلانتيك 2، كما أنها تُبرز أهمية التعاون بين الحلفاء، ‏والتوافق العملياتي، إضافة للقدرة على الاستجابة لتنفيذ عمليات المراقبة ‏البحرية، ما يُسهم في ضمان حرية الملاحة وإنقاذ الأرواح في البحر. ‏

ولفت كذلك إلى أن وجود طائرات الدورية البحرية في كونستانتا الميناء ‏الرئيسي على الساحل يشكّل فرصةً جيدةً للقوات البحرية الرومانية للتدرب ‏مع شركائها الفرنسيين، سواءً من خلال الصعود على متن الطائرات أثناء ‏طلعاتها الجوية فوق البحر الأسود، أو من خلال أنشطة التدريب المشتركة ‏وتبادل المعلومات مع السفن الحربية الرومانية في البحر.‏

وترتبط رومانيا وفرنسا بشراكة استراتيجية وثيقة تشمل مجالات الدفاع، ‏والأمن، والاقتصاد، والثقافة حيث وقّع الجانبان في تموز الماضي اتفاقيه ‏لشراء مروحيات عسكرية من طراز “إيرباص ‏H225M‏” ورادارات مراقبة ‏جوية من طراز “غرواند ماستر 200” متعدد المهام وذلك ضمن مبادرة ‏الاتحاد الأوروبي للدعم الدفاعي “سايف”.‏