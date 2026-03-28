قطر وأوكرانيا تؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر تطورات الأوضاع الأمنية وتداعياتها واستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين شددا على ضرورة الوقف الفوري والعاجل لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا، وحذرا من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

بدوره أكد الرئيس الأوكراني تضامن بلاده مع دولة قطر، معرباً عن إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، ودعم أوكرانيا للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وأمنها كما رحب أمير دولة قطر بمواقف أوكرانيا الداعمة.

وتتعرض دول الخليج خلال الأسابيع الأخيرة لاعتداءات إيرانية، طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية والتي دخلت أسبوعها الرابع.