إنقاذ 38 شخصاً إثر تعطل قارب مطاطي قبالة سواحل هولندا الجنوبية

أمستردام-سانا‏

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، إنقاذ 38 شخصاً من الغرق، إثر ‏تعطل محرك قارب مطاطي قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية، ‏دورون فالين، قوله: “إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 38 شخصاً كانوا على ‏القارب الذي انجرف في المياه الهولندية بعد تعطل محركه”، مشيراً إلى ‏توقيف شخصين كانا على متنه للاشتباه في تورطهما بتهريب البشر، وفتح ‏تحقيق في ملابسات الحادث.‏

وأوضح فالين أن عملية الإنقاذ جرت بالقرب من بلدة بريسكنز المطلة على ‏بحر الشمال، قبالة السواحل البريطانية، لافتاً إلى أن القارب كان يقل 38 ‏رجلاً، أفاد 36 منهم بأنهم يحملون الجنسية الأفغانية، فيما عرّف اثنان آخران ‏عن نفسيهما بأنهما سودانيان.‏

‏وأضاف فالين أن الركاب لم يكونوا يحملون وثائق تثبت هوياتهم، كما لم ‏تكن بحوزتهم سترات نجاة، مشيراً إلى سحب القارب إلى قرية كادزاند ‏حيث قُدمت الإسعافات الأولية لمن احتاجوا إليها، قبل نقل الأشخاص الـ36 ‏الذين جرى إنقاذهم إلى مركز إيواء قريب.‏

وكانت هولندا وأربع دول أوروبية أخرى، أعلنت الشهر الماضي، عزمها ‏التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي ‏لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، في ‏إطار مساعٍ أوروبية للحد من الهجرة غير النظامية.‏