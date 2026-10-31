إنقاذ 38 شخصاً إثر تعطل قارب مطاطي قبالة سواحل هولندا الجنوبية

أمستردام-سانا
أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، إنقاذ 38 شخصاً من الغرق، إثر تعطل محرك قارب مطاطي قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية، دورون فالين، قوله: “إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 38 شخصاً كانوا على القارب الذي انجرف في المياه الهولندية بعد تعطل محركه”، مشيراً إلى توقيف شخصين كانا على متنه للاشتباه في تورطهما بتهريب البشر، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
وأوضح فالين أن عملية الإنقاذ جرت بالقرب من بلدة بريسكنز المطلة على بحر الشمال، قبالة السواحل البريطانية، لافتاً إلى أن القارب كان يقل 38 رجلاً، أفاد 36 منهم بأنهم يحملون الجنسية الأفغانية، فيما عرّف اثنان آخران عن نفسيهما بأنهما سودانيان.
وأضاف فالين أن الركاب لم يكونوا يحملون وثائق تثبت هوياتهم، كما لم تكن بحوزتهم سترات نجاة، مشيراً إلى سحب القارب إلى قرية كادزاند حيث قُدمت الإسعافات الأولية لمن احتاجوا إليها، قبل نقل الأشخاص الـ36 الذين جرى إنقاذهم إلى مركز إيواء قريب.
وكانت هولندا وأربع دول أوروبية أخرى، أعلنت الشهر الماضي، عزمها التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، في إطار مساعٍ أوروبية للحد من الهجرة غير النظامية.