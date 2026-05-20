ليتوانيا.. إنذار بوجود مسيّرة يوقف الحركة مؤقتاً في مطار فيلنيوس الدولي

فيلنيوس-سانا

أعلنت السلطات الليتوانية اليوم الأربعاء، حالة طوارئ قصيرة بعد رصد طائرة مسيّرة في أجواء عدة مناطق من البلاد، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً في مطار فيلنيوس الدولي.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع الليتوانية أنه تم إغلاق مطار فيلنيوس الدولي وتعليق حركة الطيران بشكل مؤقت كإجراء احترازي.

كما دعا الجيش الليتواني السكان إلى الاحتماء في ملاجئ أو أماكن آمنة، عقب إصدار إنذار جوي أُرسل إلى الهواتف المحمولة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الليتواني رفع حالة التحذير بعد أقل من ساعة من إصدارها، مؤكداً للسكان إمكانية مغادرة الملاجئ واستئناف الأنشطة بشكل طبيعي.