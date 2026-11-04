دمشق-سانا
أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بالسماح لطلاب كليتي الاقتصاد والإدارة، والتربية في جامعة إدلب، المسجلين على أساس الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي)، بالتحويل المماثل إلى الاختصاص والكلية المماثلين بالجامعات الأخرى.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن القرار الجديد تضمن تعديل القرار رقم /10/ الصادر بتاريخ 2/11/2025، بما يتيح لطلاب الكليتين المذكورتين الاستفادة من التحويل المماثل.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والنظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس في جلسته الأولى للعام الدراسي 2026-2027، المنعقدة بتاريخ 18/10/2026.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في التاسع عشر من تشرين الأول الماضي شروط التقدم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل وتغيير القيد) من الجامعات السورية وغير السورية، الحكومية والخاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة المأجورة.
السماح لطلاب كليتي الاقتصاد والتربية في جامعة إدلب بالتحويل المماثل
دمشق-سانا