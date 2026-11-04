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‏السماح لطلاب كليتي الاقتصاد والتربية في جامعة إدلب بالتحويل المماثل

photo 2026 11 04 12 39 26 ‏السماح لطلاب كليتي الاقتصاد والتربية في جامعة إدلب بالتحويل المماثل
مبنى وزارة التعليم العالي السورية في دمشق-سانا

‏‏دمشق-سانا

‏أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بالسماح لطلاب كليتي الاقتصاد والإدارة، ‏والتربية في جامعة إدلب، المسجلين على أساس الشهادة الثانوية العامة (الفرع ‏الأدبي)، بالتحويل المماثل إلى الاختصاص والكلية المماثلين بالجامعات الأخرى.‏

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن القرار الجديد تضمن تعديل القرار رقم /10/ الصادر بتاريخ ‌‏2/11/2025، بما يتيح لطلاب الكليتين المذكورتين الاستفادة من التحويل المماثل.‏

وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته ‏التنفيذية وتعديلاتها، والنظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، وبناءً على ما ‏أقره المجلس في جلسته الأولى للعام الدراسي 2026-2027، المنعقدة بتاريخ ‌‏18/10/2026.‏

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في التاسع عشر من تشرين الأول ‏الماضي شروط التقدم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل وتغيير القيد) من الجامعات ‏السورية وغير السورية، الحكومية والخاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة ‏المأجورة.‏

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