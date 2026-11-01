فرنسا: توقيف أكثر من 770 شخصاً خلال احتجاجات نهاية الأسبوع 

باريس-سانا



أعلنت فرنسا اليوم الأحد توقيف أكثر من 770 شخصاً خلال موجة جديدة من الاحتجاجات الحاشدة التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع، تنديداً بالتدهور الحاد في أسعار المعيشة وعدم تكافؤ الفرص.



وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”: إنه لم تُسجّل “حوادث كبرى” مساء أمس خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى توقيف 779 شخصاً في أنحاء البلاد.



وكانت حركة طلاب المدارس الثانوية في فرنسا أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استئناف إغلاق ‏المدارس اعتباراً من يوم غد الإثنين، وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة التي ‏تشهدها البلاد.‏



وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، وانضم إليها محتجون من حركة “السترات الصفراء” وعدد من النقابات العمالية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتراجع الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.