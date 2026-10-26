خبراء أمميون: اتفاق وقف إطلاق النار لم يوقف الإبادة الجماعية في غزة‏

نيويورك-سانا‏

أكد فريق من الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة أن اتفاق وقف ‏إطلاق النار في قطاع غزة لم يُوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.‏

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وفي تقرير جديد صدر اليوم الإثنين، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ‏قال الخبراء: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ‏من بينها التعذيب والاغتصاب في الضفة الغربية”.‏

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وعرض التقرير روايات حول معاناة أسرى فلسطينيين تعرضوا لاعتداءات ‏جنسية، ارتكبها سجّانون وجنود منذ تشرين الأول 2023، إضافة إلى شهادات ‏مروعة لانتهاكات واعتداءات مهينة، تعرضت لها معتقلات فلسطينيات.‏

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كما سلّط التقرير الضوء على أن إسرائيل “تواصل ارتكاب أعمال إبادة ‏جماعية متعمدة، يراد بها تدمير الفلسطينيين في غزة، كلياً أو جزئياً”.‏

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وأشار التقرير إلى أن جزءاً كبيراً من الأضرار والضحايا نجم عن توغل ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار.‏

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ووثق الخبراء مقتل أطفال فلسطينيين، بينهم رضع برصاص القناصة ‏والطائرات المسيّرة، وهو ما أكده أطباء بأن إصابات الأطفال تشير إلى دقة ‏عالية وموجهة في استخدام القوة المميتة، وليس بطرق عشوائية أو عرضية.‏

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وشددت اللجنة على أن هذه الأدلة والوثائق المفصلة ستُقدم إلى الجهات ‏القضائية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لتعزيز مسار محاسبة ‏المسؤولين عن هذه الجرائم.‏

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وتحذّر جهات أممية ودولية من أنّ تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع ‏غزة، يقوّض اتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بجرّ الأوضاع الإنسانية إلى ‏مزيد من التدهور، وتؤكد أن غياب إجراءات رادعة يشجع الاحتلال على ‏المضي في انتهاكاته دون محاسبة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع ‏الدولي بشكل عاجل لضمان وقف الاعتداءات، وتأمين وصول المساعدات ‏الإنسانية لحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.‏