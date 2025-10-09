لبنان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

بيروت-سانا

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على “إسرائيل” لإيقاف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من الأراضي التي احتلتها.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن رجّي بحث مع نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فريز في بيروت، سبل دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، ولا سيّما على صعيد تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من أداء المهام المطلوبة منه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستكمال انتشاره في الجنوب وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة.

وشدد رجّي على أهمية تواصل الدعم الأوروبي للقوات المسلحة اللبنانية التي ستلقى على عاتقها مسؤوليات كبيرة، وخصوصاً في المرحلة اللاحقة لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية العام 2026، ودعا الاتحاد الأوروبي “إلى الضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان وتنسحب بشكل غير مشروط من كل الأراضي التي تحتلّها وتفرج عن الأسرى”.

من جهته، أعرب فريز عن “عزم الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه للبنان وقواته المسلّحة”، ورحب “بالإصلاحات الأساسية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية”، مشدداً على أنها “ستسهم في توطيد العلاقة اللبنانية الأوروبية وخصوصاً لجهة الدعم المالي الذي يمكن للاتحاد أن يقدّمه للبنان، والارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة”.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الصادر في 28 آب 2025، فإن مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ستنتهي رسمياً في 31 كانون الأول 2026.