الجالية اليمنية ببرلين تنظم وقفة احتجاجية لرفع حصار ميليشيا الحوثي عن تعز ‏

برلين-سانا‏

دعت وقفة احتجاجية نظمها أبناء الجالية اليمنية في برلين، اليوم الإثنين، الحكومة ‏الألمانية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعالة ‏على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار عن مدينة تعز ووقف اعتداءاتها على المدن اليمنية.‏

وطالب المحتجون في بيان تلقّت وكالة الأنباء اليمنية نسخة منه بفتح جميع الطرق، ‏وضمان حرية تنقل المواطنين، ووصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ووقف قصف ‏الأحياء السكنية، وإنهاء الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها ‏ميليشيات الحوثي على محافظات شبوة، وعدن، ومأرب، وحضرموت، وبقية المحافظات. ‏

كما شدد البيان على ضرورة حماية المدنيين والمرافق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة لتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها، ‏ودعم جهود الإغاثة وإزالة الألغام، مؤكداً الرفض القاطع لأي ترتيبات تكرّس سلطة ‏الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.‏

وأوضح المشاركون أن ميليشيا الحوثي “مارست القتل والتنكيل والاعتقالات التعسفية ‏والاختطافات والإخفاء القسري، وجنّدت الأطفال وزرعت الألغام وشرّدت الأسر، في ‏سبيل فرض مشروع عنصري يقوم على ادعاء الحق الموروث في الحكم، وتقويض ‏الجمهورية والمواطنة المتساوية”.‏

ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق ‏باب المندب، والتصدي للتهديدات التي تطال أمن المنطقة وطرق التجارة وإمدادات ‏الطاقة، بما يحفظ سيادة اليمن ومصالح شعبه.‏

وحمّل البيان ميليشيا الحوثي المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن انقلابها على ‏الدولة، والحرب التي شنتها على اليمنيين، والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها، وما تسببت ‏فيه من معاناة وتدمير لمقدرات البلاد، مطالباً بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنصاف ‏الضحايا، والإفراج الفوري عن المختطفين والمخفَيين قسراً، ووقف جميع الاعتداءات ‏على المدنيين والمنشآت المدنية.‏

وكانت وقفة احتجاجية نُظمت أول من أمس أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، دعت ‏الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده للضغط من أجل إنهاء الحصار عن مدينة تعز، وفتح ‏الطرق الرئيسية بشكل دائم وآمن، بما يضمن حرية تنقل المدنيين وتسهيل وصول ‏المساعدات والسلع الأساسية.‏