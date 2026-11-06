تل السمهانة في ريف اللاذقية مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت تاريخ النشر: 2026/11/06 10:58 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/06 10:58 صباحًا آثار تعود لأكثر من 4 آلاف عام.. تل السمهانة في ريف اللاذقية، مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت. ضحايا الألغام في ريف اللاذقية.. قصص لا تروى إلا على لسان الناجين منها سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماع مجلس “آيرينا” تعرّف على الأسباب الرئيسية لاتساع الفجوة السعرية بين البنزين والمازوت والنفط الخام مشاهد جوية للغابات والأحراج في ريف اللاذقية شبكة مجالس الأعمال السورية تتوسع لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات وتعزيز الشراكات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تل السمهانةريف اللاذقيةمملكة أوغاريت مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق آخر الأخبار دولي التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية انفوغراف كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ منوعات دراسة: دواء الراباميسين يحسّن تدفق الدم إلى الدماغ لدى حاملي جين مرتبط بالزهايمر