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تل السمهانة في ريف اللاذقية مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت

01 2 1 تل السمهانة في ريف اللاذقية مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت
02 2 1 تل السمهانة في ريف اللاذقية مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت

آثار تعود لأكثر من 4 آلاف عام.. تل السمهانة في ريف اللاذقية، مستوطنة صغيرة ارتبطت بمملكة أوغاريت.

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