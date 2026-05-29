اليونيسف: مقتل وإصابة 11 طفلاً كل 24 ساعة في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن 11 طفلاً يسقطون بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان، خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة من البلاد، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة الأممية قولها في بيان اليوم الجمعة: إن الأيام السبعة الماضية شهدت سقوط 77 طفلاً بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا الأطفال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نيسان الماضي ارتفع إلى 55 قتيلاً و212 مصاباً.

ووصف المتحدث باسم “اليونيسف” ريكاردو بيريس هذه الحصيلة بأنها “مروعة”، لافتاً إلى أنه كان من المأمول أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن في الـ 16 من نيسان الماضي إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ الثاني من آذار.

وقتل شرطي في بلدية عبا التابعة لمدينة النبطية بجنوب لبنان، في وقت سابق اليوم الجمعة، في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدته، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طير دبا بقضاء صور.