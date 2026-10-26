كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأان تدريبات جوية مشتركة تستمر أسبوعين

سيئول-سانا
بدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، اليوم الإثنين، تدريبات مشتركة تستمر أسبوعين، وتركز على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، بهدف تعزيز التنسيق العملياتي والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن القوات الجوية الكورية الجنوبية قولها: إن تدريبات «فريدوم فلاغ» انطلقت في قاعدة كونسان الجوية بمدينة غونسان، على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب سيئول، بمشاركة مقاتلات ومعدات جوية رئيسية من البلدين.
وأوضحت القوات الجوية أن التدريبات تتضمن تشغيل مجموعات متخصصة لتخطيط المهام على مدار الساعة، بهدف تبادل الخبرات والتكتيكات، وتحسين الإجراءات العملياتية والقدرة على تنفيذ المهام في ظروف الحرب، بما يعزز قابلية التشغيل البيني بين القوات المشاركة.
وأضافت أن التدريبات ستقيّم كذلك التخطيط للعمليات المشتركة وتنفيذها بقيادة كورية جنوبية، في إطار جهود سيئول لاستعادة السيطرة العملياتية على القوات المشتركة في زمن الحرب، التي تتولاها واشنطن حالياً.
وأُطلقت تدريبات «فريدوم فلاغ» نصف السنوية عام 2024، لتحل محل تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق كان البلدان ينفذانها خلال النصفين الأول والثاني من العام.