كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدأان تدريبات جوية مشتركة تستمر أسبوعين

سيئول-سانا‏

بدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، اليوم الإثنين، تدريبات مشتركة ‏تستمر أسبوعين، وتركز على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، بهدف تعزيز التنسيق ‏العملياتي والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن القوات الجوية الكورية الجنوبية قولها: إن ‏تدريبات «فريدوم فلاغ» انطلقت في قاعدة كونسان الجوية بمدينة غونسان، على بعد ‏نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب سيئول، بمشاركة مقاتلات ومعدات جوية رئيسية ‏من البلدين.‏

وأوضحت القوات الجوية أن التدريبات تتضمن تشغيل مجموعات متخصصة لتخطيط ‏المهام على مدار الساعة، بهدف تبادل الخبرات والتكتيكات، وتحسين الإجراءات ‏العملياتية والقدرة على تنفيذ المهام في ظروف الحرب، بما يعزز قابلية التشغيل البيني ‏بين القوات المشاركة.‏

وأضافت أن التدريبات ستقيّم كذلك التخطيط للعمليات المشتركة وتنفيذها بقيادة كورية ‏جنوبية، في إطار جهود سيئول لاستعادة السيطرة العملياتية على القوات المشتركة في ‏زمن الحرب، التي تتولاها واشنطن حالياً.‏

وأُطلقت تدريبات «فريدوم فلاغ» نصف السنوية عام 2024، لتحل محل تدريبات ‏جوية مشتركة واسعة النطاق كان البلدان ينفذانها خلال النصفين الأول والثاني من ‏العام.‏