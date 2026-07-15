وزارة الحرب الأمريكية: إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية أيلول المقبل

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عزم الولايات المتحدة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق نهاية أيلول المقبل.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قوله: إن الولايات المتحدة عازمة على التنفيذ الكامل للبيان المشترك الصادر في أيلول 2024 الذي أعلن الجدول الزمني لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق في أيلول المقبل.

وأكد مسؤولون أمريكيون وعراقيون، أن الجيش الأمريكي سيغادر العراق بحلول نهاية أيلول وذلك بعد وجود دام 23 عاماً بدأ بغزو العراق عام 2003 وانتهى بعمليات ضد التنظيم.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض: “لا نعتقد أننا بحاجة إلى الجيش هناك بعد الآن” مشيراً إلى العلاقات المتنامية مع شركات النفط وقال: “إنها علاقة واسعة النطاق لا نحتاج فيها إلى الجيش.. نحن موجودون لمساعدتهم وحمايتهم عند الحاجة”.

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن “القوات الأمريكية ستخرج من العراق بحلول 30 أيلول، بينما ستبقى الشركات الأمريكية داخل العراق”.

وأعلن البنتاغون التأكيد على اتفاقية عام 2024 مع العراق لإنهاء مهمته ضد تنظيم “داعش”، وقد غادرت العديد من القوات الأمريكية التي كانت منتشرة في العراق عند إبرام الاتفاقية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقلصت القوات الأمريكية إثر ذلك وجودها وانسحبت من بعض المناطق وعززت وجودها في مناطق أخرى.