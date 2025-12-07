البرلمان العربي: فتح معبر رفح باتجاه واحد يمهد لتهجير سكان قطاع غزة قسرياً

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، التصريحات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني في اتجاه واحد فقط، مشيراً إلى أن ذلك يمهد لتهجير سكان قطاع غزة قسرياً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن اليماحي قوله اليوم: إن هذه التصريحات تمثل خرقًا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتماشى مع مخطط الاحتلال الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد اليماحي أن أي محاولة لفرض فتح المعبر من اتجاه واحد ليست إجراءً إنسانياً، بل سياسة ممنهجة للتهجير الجماعي، محذراً من أن هذه الخطوات تمثل جريمة حرب وتتنافى مع الاتفاقات الدولية، وأن الإصرار على الالتفاف على اتفاق شرم الشيخ يهدف إلى إجهاض أي جهد دولي لضمان وقف إطلاق النار، واستقرار الأوضاع الإنسانية.

وأشار اليماحي إلى أن غزة يجب أن تُهيَّأ لحياة كريمة لأهلها داخل وطنهم، لا لدفعهم إلى الهجرة أو اقتلاعهم من أرضهم، وأن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار احترام الاتفاقيات الدولية، ووقف العدوان على غزة فوراً، وبدء مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أعلنت يوم الأربعاء الماضي عزمها إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر خلال أيام، ولكن باتجاه واحد فقط، وبما يسمح بمغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر.