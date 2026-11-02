مركز خدمة المواطن في جاسم يقدم خدمات إلكترونية لنحو 60 ألف مواطن في درعا

درعا-سانا



يواصل مركز خدمة المواطن في مدينة جاسم بريف درعا تقديم خدماته الإلكترونية، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية لنحو 60 ألف مواطن من المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها، وتخفيف عناء التنقل إلى مناطق أخرى للحصول على الوثائق المطلوبة.



وأوضح رئيس مركز اتصالات جاسم محمد خير عكاشة، في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المركز بدأ تقديم خدماته اعتباراً من 20 تشرين الأول الماضي، ويتيح حالياً إصدار وثيقة غير موظف في القطاع العام، وإخراج قيد عقاري، إضافة إلى إلغاء الحسابات على بوابة «أنجز» واستردادها.

وبيّن عكاشة أن المركز يستقبل المراجعين من مدينة جاسم والقرى والبلدات المجاورة، مشيراً إلى إمكانية توسيع نطاق الخدمات المقدمة مستقبلاً، لتشمل إصدار وثيقة غير محكوم وبعض الوثائق المتعلقة بالشؤون المدنية.

اختصار الوقت والجهد

لفت عدد من المراجعين، في تصريحات لمراسل سانا، إلى أن إتاحة هذه الخدمات في مدينة جاسم تختصر الوقت والمسافة اللازمين لإنجاز معاملاتهم، ولا سيما معاملات القيد العقاري ووثيقة غير موظف، وتجنبهم تكاليف التنقل وأعباءه إلى مناطق أخرى.



وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني والعدلي والعقاري وغيرها، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.